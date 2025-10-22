Радостин Василев: Не подкрепяме ротации, искаме оставката на невнятната Киселова

Никакви ротации няма да подкрепяме. Да се маха това правителство и тоя председател. Слушам другите партии: излиза един, който танцува около огъня с вълци и вие срещу луната и казва, че щял да подкрепя Киселова. Искаме оставката на Наталия Киселова, тя е абсолютно невнятен председател на парламента. Тя е рекордьор по невнятност.

Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента.

Вчера след над 8-часово заседание на Съвета за съвместно управление стана ясно, че от ГЕРБ и ИТН са поискали от БСП да отстъпят за шефката на НС Наталия Киселова и председателският пост да бъде на ротация.

"Сатиричен театър "Бойко Борисов" днес го чуваме в пълния му блясък. Официално имаме коалиция ГЕРБ-ДПС. Бойко Борисов с това лично бил осигурил мнозинство за Росен Желязков", каза още Василев.

"Борисов е унищожен, думата му няма никакво значение нито за ИТН, нито за БСП. Каквото каже, то става точно обратното. Нито Киселова ще я смени, нито министри. Няма друг изход в момента, освен избори", допълни той.

"Слави Трифонов и ИТН, които мълчат вече 10 дни, след официалното обявяване на тази коалиция между ГЕРБ и ДПС-Ново начало, ще вземат ли отношение, или пак ще твърдят, че коалицията е тройна", запита Василев.