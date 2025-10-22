Борисов: Трябваше аз да се разбера с Делян. Другите като неловени мачки се гушат

И ДПС ще преговаря за бюджета

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поканил на среща "ДПС - Ново начало", понеже със сто души не може да приеме бюджет. Така той обясни пред медиите снимката си с Делян Пеевски и новината, че са се договорили ДПС да крепи кабинета до 2028 г.

"След като няколко дни гледах всички как се гърчат, другите какви глупости говорят, както винаги поканих Делян с неговите хора от партията и попитах при какви условия може това правителство може да съществува, защото със 100 души няма да съществува. Със сто души от БСП и ИТН не можем да приемем бюджет. Дойдоха, разговаряхме, без да искат нищо ще подкрепят правителството. Отговорността е на ГЕРБ и на другите две партии", каза Борисов.

"След като съм осигурил мнозинство на правителството и премиера без да има никаква щета, да седнат и да се разберат за бюджета четирите партии, за да имаме 121 гласа", призова бившият премиер.

В гневното си изявление миналия вторник Борисов заяви, че има министерства "дадени на концесия". Днес обясни, че това означава за едно ведомство да отговаря само една партия. Предстои темата да бъде обсъдена в коалиционния съвет. "Да имаме поглед във всички министерства. Те - в министерствата, които се ръководят от хора на ГЕРБ, а ние съответно в техните, защото по места структурите много се вълнуват от това какви промени се правят в социалното министерство, в образованието", обясни днес Борисов.

В същото изказване преди седмица каза също, че министерствата са дадени на "кръгове и кръгчета". Това също се отнасяло за партиите, не за играчи около тях. "Аз не знам за такива играчи, но аз не знам какво става в икономиката, здравеопазването, както предполагам и те не знаят какво се случва, защото нямат представители в другите министерства", каза Борисов.

Преформатирането на кабинета се отложило, понеже БСП и ИТН не го искали, но ГЕРБ ще държи да има ротация на поста председател на Народното събрание. "За нас е задължителна и се надявам колегите да се съобразят с това. На една година трите партии да се ротират", посочи бившият премиер. Неговата партия отново ще издигне Рая Назарян, която вече председателства 50-ото народно събрание, а сега е заместник на Наталия Киселова. Борисов твърдо заяви, че не иска да става премиер.

"Наложи се отново да лидирам процеса, понеже всички други, както казваме в Банкя, като неловена мачка се гуши - не бяга, а се гуши. Трябваше аз отново да застана с Делян и да се разберем за мнозинство. Без нищо да се разберем по този начин. Доволни ли са всички? Вкарах ли ги през задния или парадния вход? Лидира ли Борисов процеса? Гарантирах ли отново стабилност на тази държава? Всичко върху мен. Поех цялата отговорност", коментира Борисов и уточни, че "мачката" са "всички останали".