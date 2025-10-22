ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ивайло Мирчев: Докато "Титаник" потъва, капитаните му не смеят да преподредят дивана

Елица Чупарова

Ивайло Мирчев

Докато "Титаник" потъва, капитаните не смеят дори да преподреждат дивана. Борисов се пенсионира, Пеевски взема решенията. Бях му написал в един sms, че страха му да вкара Пеевски в санитарния кордон доведе ГЕРБ в тази катастрофа.

Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

"Чух преди малко Борисов да говори за някакви котки и кой къде се е гушил, но трябва да си кажем, че стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника, където той си плющи белота", заяви депутатът.

"ГЕРБ и ДПС-Ново начало вече са една партия, това е опасно за страната. Вече дори няма трима премиери, управлява само Пеевски", каза още Мирчев.

Другият съпредседател на "Да, България", Божидар Божанов обясни, че са внесли изменения в Закона за съдебната власт, с които да бъдат променени правилата.

"След това призоваваме всички да преминем към избор на нов Висш съдебен съвет. Това е единственият начин Пеевски да бъде изваден от съдебната власт", допълни Божанов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ивайло Мирчев

