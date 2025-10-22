Ивайло Мирчев: Докато "Титаник" потъва, капитаните му не смеят да преподредят дивана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Докато "Титаник" потъва, капитаните не смеят дори да преподреждат дивана. Борисов се пенсионира, Пеевски взема решенията. Бях му написал в един sms, че страха му да вкара Пеевски в санитарния кордон доведе ГЕРБ в тази катастрофа.

Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

"Чух преди малко Борисов да говори за някакви котки и кой къде се е гушил, но трябва да си кажем, че стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника, където той си плющи белота", заяви депутатът.

"ГЕРБ и ДПС-Ново начало вече са една партия, това е опасно за страната. Вече дори няма трима премиери, управлява само Пеевски", каза още Мирчев.

Другият съпредседател на "Да, България", Божидар Божанов обясни, че са внесли изменения в Закона за съдебната власт, с които да бъдат променени правилата.

"След това призоваваме всички да преминем към избор на нов Висш съдебен съвет. Това е единственият начин Пеевски да бъде изваден от съдебната власт", допълни Божанов.