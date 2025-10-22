ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Величие" също няма да подкрепят ротация на предсе...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21553270 www.24chasa.bg

Красимир Вълчев: Голям процент ученици от тези общности ходят ежедневно с ножове

1584
Красимир Вълчев СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

"След случая в столичните мол и училище разбрах, че голям процент ученици от тези общности ходят ежедневно с ножове и учителите всеки ден им ги изземват. Явно е въпрос на култура, в случая "локална", и има нужда от помощ", това каза образователният министър Красимир Вълчев на брифинг пред медиите в Русе.

Той заяви, че няма да се слагат металдетектори в училищата. "Разчитаме на образователната система да възпита децата и да формира отношения и нагласи в тях". 

Според Вълчев последните години има отслабена възпитателна функция на българската образователна система. 

"Затова с промените в учебните програми и насоките опитваме да кажем на учителите, че е важно да възпитават", каза още министърът.

Красимир Вълчев СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание