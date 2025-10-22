Красимир Вълчев: Голям процент ученици от тези общности ходят ежедневно с ножове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"След случая в столичните мол и училище разбрах, че голям процент ученици от тези общности ходят ежедневно с ножове и учителите всеки ден им ги изземват. Явно е въпрос на култура, в случая "локална", и има нужда от помощ", това каза образователният министър Красимир Вълчев на брифинг пред медиите в Русе.

Той заяви, че няма да се слагат металдетектори в училищата. "Разчитаме на образователната система да възпита децата и да формира отношения и нагласи в тях".

Според Вълчев последните години има отслабена възпитателна функция на българската образователна система.

"Затова с промените в учебните програми и насоките опитваме да кажем на учителите, че е важно да възпитават", каза още министърът.