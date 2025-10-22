ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Величие" също няма да подкрепят ротация на предсе...

Мъж загина в катастрофа между врачанските села Девене и Борован

Снимка: Pixabay

Мъж е загинал тази сутрин при катастрофа на пътя между врачанските села Девене и Борован, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Враца.

Инцидентът е станал малко преди 7:00 часа. Ударили са се лек автомобил "Ауди" и автомобил „Исузу".

Загиналият водач е на 55 години, от град Враца и е управлявал „Ауди"-то. Пробите за алкохол и наркотични вещества на другия водач са отрицателни.

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват.

От Агенция „Пътна инфраструктура" информират на сайта си, че заради катастрофата движението по пътя се осъществява двупосочно в една лента, затова шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

