15-годишният, наръгал връстник с нож, не е останал в "Пирогов" след прекъсването на заседанието

15-годишното момче, което намушка друг младеж в столичен мол, не е останало за лечение в болница „Н. И. Пирогов" вчера, съобщиха от пресцентъра на здравното заведение.

Два пъти вчера беше прекъсвано заседанието на Софийски градски съд, на което трябваше да се реши дали момчето да остане в ареста. Екип на Спешна помощ беше извикан на място и 15-годишният бе откаран в болница „Н. И. Пирогов". Лекарите излязоха с общо мнение, че са необходими изследвания на обвиняемия.

От „Пирогов" съобщиха днес, че медиците са преценили, че няма нужда 15-годишният да остане в болницата, след което е бил отведен, пише БТА.

На 19 октомври момче на 15 години беше намушкано в столичен търговски център. То бе транспортирано до болница "Н. И. Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало. Задържано по случая беше друго 15-годишно момче.