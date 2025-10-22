Доброволци подготвиха мозайките от монумент Бузлуджа за предстоящата зима

Над 20 доброволци от цялата страна се включиха в опазването на 1000 кв.м. мозайки на монумент Бузлуджа, за да бъдат те надеждно защитени от разруха и подготвени за суровите условия и тази зима, съобщиха от фондация "Проект Бузлуджа".

Фондацията организира успешната доброволческа акция със съдействието на областната администрация в Стара Загора и община Казанлък. По време на работата бяха подсилени защитните текстилни платна. Те бяха поставени преди 4 години, но вече имаха нужда от поддръжка и усилване. Благодарение на успешната акция мозайките ще посрещнат напълно защитени предстоящите сурови климатични условия и тази зима. По време на акцията бяха подсилени защитните тестилни платна пред мозайките. Снимка: Фондация "Проект Бузлуджа"

Тези мозайки са едно от най-големите произведения на мозаечното изкуство от XX век в Европа – почти 1000 квадратни метра мозайка, изградена от 2,5 млн. ръчно наредени камъчета. Те представляват творби на 16 именити български художници. Две трети от мозайките са все още запазени в монумента, но 40 процента от тях бяха застрашени от разруха.

В периода 2020-2022 г. международен екип от близо 100 души, сред които реставратори, строители и доброволци, осъществи мащабни мерки за опазване на мозайките. Реставраторски екип стабилизира мозайките, строители изградиха временни защитни навеси, а доброволци монтираха защитни текстилни платна от здрав, лек, устойчив и водонепропусклив текстил. Навесът и неговите текстилни платна спират достъпа на вода и заледяването на мозайките, като по този начин бе премахната основната причина за тяхното разпадане. Благодарение на успешните мерки и навременната поддръжка, разрушителните процеси са успешно спрени и от 2020 г. насам не се наблюдават никакви нови разрушения, отчитат от фондацията.

Дейностите по поддръжка на текстилите за опазване на мозайките за тази зима станаха възможни благодарение на събраните дарения от фестивала „OPEN BUZLUDZHA 2025", както и на подкрепата от областна администрация Стара Загора и община Казанлък.

С доброволците бе проведена и дискусия относно по-широкото въвличане на гражданите в процеса по опазване и развитие на сградата като водеща туристическа и културна дестинация. Дискусията беше част от срещите на заинтересовани страни за изготвяне на Интегриран план за действие на община Казанлък по проект "AR.C.H.ETICS – Архитектура, Хора, История и Етика", към URBACT IV.

Консервацията на мозаечните пана е важна част от опазването на монумент Бузлуджа, който навлиза в нов етап от тази есен. В следващите 36 месеца предстоят дейности по проектиране и изграждане на нов, постоянен, топлоизолиран покрив и нови прозорци на сградата. Тези дейности са част от Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), ръководена от община Казанлък. Бенефициент и основен партньор по нея е областната администрация в Стара Загора, под чието управление се намира монументът, а фондация "Проект Бузлуджа" е партньор по осъществяването на проекта.