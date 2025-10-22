Асен Василев: Ако коалицията сега започва да сглобява бюджета, ще има закъснение

Ако управляващите едва сега започват да сглобяват бюджета за догодина, то ще има забавяне на процедурата, предупреди бившият финансов министър Асен Василев.

"Това, което се чу миналата седмица, че тепърва се обсъждат параметрите на бюджета в управляващото мнозинство е силно притеснително, защото трябва да бъде внесен след десетина дни. По закон в края на месеца трябва да е внесен в парламента. Преди това има поне една седмица, в която трябва да бъде обсъден с работодателските организации и синдикатите. Ако сега започват да сглобяват макрорамката на бюджета и да вземат тежките политически решения, вероятно ще има забавяне", каза Василев.

Като мимикрия и "опит да се покрие импотентността" на ГЕРБ той определи намеренията да се смени Наталия Киселова като председател на парламента. "След като казаха, че ще преформатират всичко, накрая се оказа, че нещо ще въртят", посочи той. По-рано днес лидерът на ГЕРБ потвърди, че партията му ще настоява за ротация на поста председател на НС. Неговата партия ще предложи отново Рая Назарян.