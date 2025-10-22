Съдят ало измамник, заплашил жена, че ще я убият и ще извадят бъбреците й

Изправят пред съда 65-годишен мъж, заплашил 75-годишна жена, че ако не му даде всичките си пари и злато, ще я убие и ще ѝ извади бъбреците. Това съобщиха от Софийска районна прокуратура.

След серия от телефонни измами, извършени с помощта на неустановени съучастници, мъжът успял да вземе от жената над 28 000 лева в брой и бижута.

Софийската районна прокуратура внесе обвинителен акт срещу мъжа за измама в големи размери, извършена в съучастие. Случаят се развива през август и септември 2024 г. в София.

Първо неустановено лице се обадило на възрастната жена и я заплашило, че ще я убият, ако не предаде златото си. Малко по-късно друг човек се представил за полицай и ѝ казал, че трябва да събере всички ценности, за да ги „предаде на органите на реда" за безопасност. Жената повярвала и отишла на уговорено място, където обвиняемият я чакал и ѝ казал предварително уговорена парола. Тя му предала бижута на стойност 4844 лв. и пари в размер на 18 000 лв.

Няколко седмици по-късно измамниците се свързали отново с пострадалата. Този път ѝ казали, че има корумпирани служители в банката и трябва да изтегли всичките си спестявания. Жената отново се доверила и предала на мъжа още близо 6000 лева.

Общата стойност на измамата надхвърля 28 000 лева. След разследване, в което са разпитани свидетели и извършени експертизи, прокуратурата е внесла обвинителен акт срещу обвиняемия в съда.

Той остава в ареста с мярка „задържане под стража". Делото ще се гледа от Софийския районен съд.