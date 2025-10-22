ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Величие" също няма да подкрепят ротация на предсе...

Даниел Митов за побоя над Иво Илиев: Работи се по всички версии

Външният министър Даниел Митов

"Всичко, което е трябвало да се каже, е казано вчера, оттук нататък в рамките на досъдебното производство само прокуратурата може да даде разрешение да се разпространяват детайли. Следствието тече и всички следствени действия, които трябва да бъдат извършени, се извършват. Работи се по всички версии", това заяви вътрешният министър Даниел Митов относно побоя над бившия заместник-градски прокурор на София Иво Илиев. 

Той уточни, че могат да се правят изводи единствено, когато излязат резултатите от разследването. 

Вътрешният министър коментира и идеята за камери с лицево разпознаване в моловете. Според него въпросът опира до законодателство, тъй като европейското и българското такова не позволява такава технология да се ползва с тази цел. 

"Всеобщото мнение е, че подобен тип мерки едва ли биха могли да бъдат ефективни", каза Митов относно идеята металдетектори да се слагат в училищата.

