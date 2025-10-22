От началото на годината в община Хасково 184 двойки са получили финансова помощ за новородено

От началото на 2025 г. до момента Община Хасково е разгледала 208 заявления за финансово подпомагане на новородени или осиновени деца. Одобрени са били 184 семейства, отговарящи на изискванията на Правилника, а общата сума на разпределените средства от бюджета на общината до момента е 194 925 лева, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

На последното заседание на Комисията, която одобрява помощите, са разгледани още 58 заявления, от които 46 са одобрени, а на четири двойки е даден седемдневен срок за отстраняване на нередности по документите. От Общината припомнят, че гласуваната от Общинския съвет еднократна финансова помощ е в размер на една минимална работна заплата - 1077 лева за тази година. Подпомагането се изплаща по банков път.

Миналата година общата разпределена сума бе 217 662 лева, като подпомогнати бяха 234 семейства, двойки или самотни родители на новородени или осиновени деца с по 933 лева, колкото бе тогава размерът на минималната работна заплата.