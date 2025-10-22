ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Величие" също няма да подкрепят ротация на предсе...

Хванаха пиян и без книжка да кара нерегистрирана кола в Севлиево

Дима Максимова

На 21 октомври, около 21:30 часа, автопатрулен екип на РУ-Севлиево е спрял лек автомобил "Рено Меган Сценик", управляван от 29-годишен жител на село Александрово, общ. Свищов. В хода на проверката е установено, че регистрационните табели, поставени на автомобила, са издадени за друго превозно средство.

Водачът не представил свидетелство за управление на МПС, като при извършената справка е установено, че е неправоспособен, съобщи ОДМВР - Габрово.

Мъжът е тестван за употреба на алкохол, дрегерът отчел 1.71 промила. Издаден му е талон за химически анализ, като съшият е отказал да даде кръвна проба.

По случая е образувано бързо производство.

