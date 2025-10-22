ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха мъж, прострелял и убил питбул в село Косача

1804
Пистолет СНИМКА: Pixabay

63-годишен мъж простреля питбул, за да защита своето куче. Това съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 21 октомври около 18:00 ч. в с. Косача.

Мъжът е разхождал собственото си куче, срещу тях се затичал питбул. Най-вероятно от страх за себе си и неговото животно, мъжът извадил законно притежавания си пистолет и прострелял питбула, който починал на място.

Незабавно задържаният се обадил на тел. 112 и изчакал органите на реда, съдействайки им по всякакъв начин. Животното е иззето за аутопсия, а мъжът бил задържан за срок до 24 ч. с полицейска мярка.

Оръжието е иззето и е образувано бързо производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

