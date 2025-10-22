ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фабрика в Косово ще произвежда 20 млн.патрона годи...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21553688 www.24chasa.bg

"Величие" също няма да подкрепят ротация на председателя на парламента

Елица Чупарова

2100
Красимира Катинчарова пред журналисти в парламента. СНИМКА: Велислав Николов

И "Величие" няма да подкрепят председателският пост в парламента да бъде на ротация.

Това обяви депутатката от групата на Ивелин Михайлов, Красимира Катинчарова, в кулоарите на Народното събрание.

По-рано и лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че не подкрепят ротация, а искат оставката на шефката на НС Наталия Киселова, която определи като "рекордьор по невнятност".

Ротация за председателския стол поискаха вчера от ГЕРБ и ИТН по време на над 8-часовото заседание на Съвета за съвместно управление.

"Няма никакво значение между кои хора ще бъде ротирано това място и кои от управляващата коалиция ще го заемат. Това ще ни върне в дебатите, когато 11 пъти не можа да бъде избран председател на това Народно събрание", заяви депутатката.

За тях нямало значение какво ще се договорят партиите в управлението.

"Те крепят унизителното положение в държавата, в която населението силно и бързо обеднява, населението пребивава в информационна мъгла. Инфлацията е на лице, дефицитът ще стане неуправляем", каза Катинчарова.

Според нея, самият факт, че все още няма внесен бюджет означавал, че управляващите "не са съвсем сигурни дали искаме или не, да влезем в еврозоната".

Красимира Катинчарова пред журналисти в парламента. СНИМКА: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание