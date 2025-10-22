Патриарх Даниил: Бог ще ни преведе през всички изпитания в живота

Да бъдем верни на Бог и да пазим вярата. Бог ще ни преведе през всички изпитания в живота. Това каза българският патриарх Даниил в Бачковския манастир, където пристигна за празника Прославление на св. мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски.

„Да помним по-често завета на свети патриарх Евтимий, на Светата Троица сега и во веки" каза той преди тържествената света литургия.

Патриарх Даниил призова да се уповаваме на Бога. „Това е пътят към преодоляването на изпитанията. Това, което Господ ни е казал – да пазим верността си към Него, да пазим човеколюбието, да живеем в мир едни с други, с истина. Не само да се примиряваме с несправедливост. Когато човешкото общество не живее с истина, стига до безпътица", каза той. По думите му не трябва да се примиряваме с неистините, но преди всичко трябва да се стараем да очистваме себе си от всяко нечестие. „Това е пътят за спасението на човека и на обществото", допълни българският патриарх.

Той бе тържествено посрещнат от Величкия епископ Сионий, игумен на Бачковския и на Троянския манастир, официални лица, духовници миряни, посочи БТА.

Православната църква отбелязва днес втората годишнина от учредяването на празника Прославление на св. мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски.

Св. Евтимий Търновски е роден в 1327 г. в Търново. Надарен от Бога с богати заложби, твърде млад той се отличил със знания и чист духовен живот. В 1350 г. станал монах в Килифарския манастир под ръководството на преподобния Теодосий. По-късно живял няколко години в Цариград и в Атон. Завърнал се в Търново, Евтимий се усамотил в пещера край столицата. При него се заселили други монаси и се образувал манастирът "Св. Троица", който станал огнище на просвета и духовен живот. Там св. Евтимий писал жития и похвални слова, поправил богослужебните книги, превел други текстове. В 1375 г. бил избран за патриарх и се проявил като добър пастир. При завземането на Търново от османските турци той смело се застъпил за народа. Бил изпратен на заточение в Южна България, където се упокоил около 1402 г.