ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фабрика в Косово ще произвежда 20 млн.патрона годи...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21553852 www.24chasa.bg

Стара Загора се прощава с хирург, подписал новата конституция на страната

Ваньо Стоилов

[email protected]

1384
Д-р Руси Русев Снимка: Архив на семейството

Стара Загора се прощава днес, 22 октомври, с изтъкнатия хирург и депутат във Великото народно събрание /1990-1991 г./ д-р Руси Русев. Той почина вчера на 81 години от коварно заболяване, като почти до последно приемаше и лекуваше пациенти. 

През 1991 г. като депутат д-р Русев подписа новата конституция на Република България.

Хиляди, на които е помогнал през годините, ще го запомнят като хирурга, който пееше в операционната, тъй като имаше и музикален талант.

По повод кончината на д-р Русев от Районната колегия на Българския лекарски съюз в Стара Загора нипасаха: „Д-р Русев беше лекар по призвание - отдаден на професията, на пациентите и на човешкото достойнство. За мнозина той беше не просто лекар, а човек, на когото можеш да се довериш напълно - със силен дух, прям, честен и с голямо сърце". 

На свой ред и община Стара Загора изказа съболезнования на семейството и близките на забележителния медик, когото ще запомнят хиляди благодарни пациенти.

Д-р Руси Русев Снимка: Архив на семейството

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание