Стара Загора се прощава с хирург, подписал новата конституция на страната

Стара Загора се прощава днес, 22 октомври, с изтъкнатия хирург и депутат във Великото народно събрание /1990-1991 г./ д-р Руси Русев. Той почина вчера на 81 години от коварно заболяване, като почти до последно приемаше и лекуваше пациенти.

През 1991 г. като депутат д-р Русев подписа новата конституция на Република България.

Хиляди, на които е помогнал през годините, ще го запомнят като хирурга, който пееше в операционната, тъй като имаше и музикален талант.

По повод кончината на д-р Русев от Районната колегия на Българския лекарски съюз в Стара Загора нипасаха: „Д-р Русев беше лекар по призвание - отдаден на професията, на пациентите и на човешкото достойнство. За мнозина той беше не просто лекар, а човек, на когото можеш да се довериш напълно - със силен дух, прям, честен и с голямо сърце".

На свой ред и община Стара Загора изказа съболезнования на семейството и близките на забележителния медик, когото ще запомнят хиляди благодарни пациенти.