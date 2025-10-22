Двама шофьори и две деца ранени при верижна катастрофа в Гоце Делчев

Двама шофьори и две деца са ранени при катастрофа в град Гоце Делчев. Пътният инцидент е станал във вторник около 17:35 часа на ул. „Гоце Делчев".

Лек автомобил „Рено Клио" с 69-годишен водач от града е навлязъл в лентата за насрещно движение, блъснал се е в лек автомобил „Ауди", управляван от 63-годишен чужд гражданин, след което е продължил движението си и се е ударил в движещ се зад лекия автомобил „Ауди", лек автомобил „Тойота Ярис" с 38-годишна водачка от с. Огняново.

При инцидента са пострадали водачът на лекия автомобил „Рено", който е с натъртване в областта на гръдния кош и водачката на лекия автомобил „Тойота", която също е с натъртване в областта на гръдния кош. Ранени са и две 11-годишни момчета, пътуващи в лекия автомобил „Тойота", едното от които е с натъртване на подбедрицата и оток в областта на главата, а второто – с оток в областта на главата. На водачите на автомобилите са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.