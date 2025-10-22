ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

78-годишна жена даде 3100 евро и 850 лева на ало измамник във Видин

1524
Телефонна измама СНИМКА: Архив

Възрастна жена от видинското село Капитановци стана жертва на телефонна измама, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Във вторник, в разговор по мобилен телефон с непознат, представил се като служител на Националната следствена служба с името Попов, 78-годишната жена е била въведена в заблуждение, че помага на следствените органи за залавяне на измамници. Изпълнявайки указанията на мнимия следовател, жената оставила 3100 евро и 850 лева в товарен автомобил без регистрационни табели, паркиран на улица в селото. Работата на разследващите по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство, уточниха от полицията.

