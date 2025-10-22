Трима пострадаха при челен удар на две коли в Белица

Трима души пострадаха при челен удар на две коли в Белица. Инцидентът е станал във вторник около 19:10 часа на ул. „Г Андрианов".

Лек автомобил „Опел Астра" с 20-годишна водачка от гр. Белица, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в лек автомобил „Тойота Ярис" с 44-годишен водач от с. Краище. С фрактура на кост на предмишницата и натъртвания по тялото е пострадала 41-годишна пътничка в лекия автомобил „Тойота", а с контузия на главата и натъртвания по тялото е водачката на лекия автомобил „Опел" и 14-годишно момиче, пътуващо в него.

На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.