Шофьор опита да измами полицаи с фалшива книжка, валидна за повече от 10 години

Полицаи установиха мъж с шофьорска книжка, валидна точно 10 години, 5 месеца и 28 дни.

Валидността на шофьорските книжки категория В е 10 години.

Лек автомобил е спрян за проверка около 11:15 часа на 19 октомври в село Брестовене.

В хода на предприетите контролни действия пред служители на РУ-Кубрат 50-годишният водач от Завет представил шофьорска книжка, на която е придаден вид, че е издадена от властите на Италия.

Свидетелството за правоуправление, „издадено" с дата 27.11.2023 г. и „валидно" до 25.05.2034 г., е иззето.

По случая е започнато разследване за престъпление.