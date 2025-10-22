ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фабрика в Косово ще произвежда 20 млн.патрона годи...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21553993 www.24chasa.bg

Шофьор опита да измами полицаи с фалшива книжка, валидна за повече от 10 години

1508
Полиция Кадър: МВР

Полицаи установиха мъж с шофьорска книжка, валидна точно 10 години, 5 месеца и 28 дни.

Валидността на шофьорските книжки категория В е 10 години.

Лек автомобил е спрян за проверка около 11:15 часа на 19 октомври в село Брестовене.

В хода на предприетите контролни действия пред служители на РУ-Кубрат 50-годишният водач от Завет представил шофьорска книжка, на която е придаден вид, че е издадена от властите на Италия.

Свидетелството за правоуправление, „издадено" с дата 27.11.2023 г. и „валидно" до 25.05.2034 г., е иззето.

По случая е започнато разследване за престъпление.

Полиция Кадър: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание