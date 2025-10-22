ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фабрика в Косово ще произвежда 20 млн.патрона годи...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21554012 www.24chasa.bg

86-годишен шофьор се обърна в канавка край Ямбол, със спътничката му загинаха

4240
Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Мъж на 86 години и 72-годишна жена загинаха при катастрофа в Ямболско. Инцидентът е станал между селата Недялско и Иречеково в община Стралджа във вторник, 21 октомври, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Ямбол.

Автомобилът е напуснал платното и се обърнал в крайпътна канавка. Шофьорът е починал в линейка на път за болницата, а жената - късно снощи, в лечебното заведение. Разследването на причините за инцидента продължава. Образувано е досъдебно производство.

През изминалото денонощие в страната трима са загинали, а 17 души са ранени при пътнотранспортни произшествия. Общо 12 са катастрофите с пострадали за последните 24 часа, съобщиха по-рано днес от Министерството на вътрешните работи.

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание