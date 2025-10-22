Мъж на триколка загина след удар в кола на пътя в Пловдивско

Навлязъл в насрещното и последвал сблъсък

56-годишен водач на електрическа триколка е загинал при пътно произшествие на пътя между пловдивските села Калояново и Житница, съобщават от МВР. Сигналът за катастрофата е подаден в Районното в Хисаря в 19,10 часа вчера. На място е установено, че триколката е навлязла в лентата за насрещно движение и се ударила в лек автомобил. При транспортирането му към пловдивска болница в линейката издъхнал мъжът с индивидуалното превозно средство.

Шофьорът на колата, на 31 години, е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатите са отрицателни. С полицейска заповед той е задържан за едно денонощие. Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват от служители на сектор „Разследване на престъпления по транспорта".