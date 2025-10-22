Арестуваха 36-годишен, откраднал 13 шоколада от хипермаркет в Пловдив

Момче и две момичета пък пробваха да задигнат стоки за 160 лв. от магазин за играчки

36-годишен мъж се озова в ареста на пловдивското Пето районно управление за кражба от хипермаркет, съобщиха от полицията.

Той е бил задържан вчера по обяд. Срещу него е образувано бързо производство за 13 откраднати шоколада от търговския обект на бул. "Цариградско шосе". Часове по-късно в Шесто районно пък постъпила информация за трима тийнейджъри, опитали да изнесат стоки за около 160 лева след касовата зона на магазин за детски играчки на ул. "Георги Странски". Установена е самоличността на непълнолетните – момче и две момичета, а по случая е започната предварителна проверка.

В същия ден, заради кражба на територията на квартал "Съдийски", в Четвърто районно управление попаднали двама криминално проявени младежи на 25 и 17 години. Те били хванати от полицейски патрул докато изнасят захранващи кабели от незаключен товарен автомобил. Документирането на досъдебното производство продължава.