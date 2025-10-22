Тройният убиец от Люляково мушкал жертвите си с нож, произвел 7 изстрела (Видео)

С риск за живота си двама полицаи от Руен влезли в подпалената къща

Прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство на 25-годишният Фахри, ще го изследват вменяем ли е

Не само с ловна пушка, но и с нож е налетял 25-годишният Фахри на семейството си в Люляково. За 2-3 минути той е произвел 7 изстрела, убивайки майка си, леля си и 13-годишната си сестра. С приклада на пушката ударил 7-годишното си братче, след което го намушкал с нож.

Със същото хладно оръжие нанесъл множество порезни рани по телата на двете жени и момичето.

Това стана ясно от брифинг в Апелативната прокуратура на Бургас, на който присъстваха окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и директорът на ОД МВР ст. комисар Владимир Маринов.

Стана ясно още, че жертвите са били будни когато убиецът е влязъл в дома им. Той се промъкнал счупвайки един от прозорците.

В 4,15 е получен сигнал на 112, че дете на 7 г. отива при съседите с рана в задните части и заявява, че брат му на 25 г. е влязъл в къщата и е започнал да стреля по майка му, леля му и 13-годишата му сестричка. Веднага е задействана дежурната на ОД МВР, РПУ Руен , а с оглед това, че в къщата евентуално има въоръжено лице, бе задействан и екипът за специални тактически действия.

Началникът на районното управление в Руен и на Криминална Хюсеин Хюсеин бяха първите пристигнали след патрула. Докладваха ми, че в къщата не се забелязват признаци на живот, но започва да излиза дим. С риск за живота си двамата сложиха бронежилетки и счупвайки стъклото на заключената входна врата влизат в къщата, за да проверят дали има признаци на живот., разказа ст. комисар Маринов. След потушаване на пожара в къщата са открити три тупа.

На задържания е повдигнато обвинение за умишлено убийство, предстои да му бъде поискана най-тежката мярка за неотклонение. Обвинението е свързано с множество квалифициращи признаци, които правят обвинението по-тежко. То касае убийство на майка, на повече от едно лице, убийство, извършено предумишлено, с начин и средства, опасни за мнозина. Убийство, реализирано по особено мъчителен начин и с особена жестокост, осъществено в условията на домашно насилие, коментира прокурор Чинев.

Тежки междуличностни отношения е имало в това семейство, допълни ст. комисар Маринов. По време на разпитите стрелецът говорел бавно, заеквал, но не признавал - казвал, че няма нищо общо. Предстои да бъде назначена съдебно-психиатрична експертиза, която да установи бил ли е вменяем по време на жестокото тройно убийство.

През август т.г. съдът в Айтос е издал ограничителна заповед за Фахри и баща му заради домашно насилие. Един от сигналите бил за това, че Фахри е нападнал сестричката си и е счупил колелото й.

25-годишният мъж е с чисто съдебно досие, няма данни да е лекуван в специализирано психиатрично заведение, за разлика от баща му, който бил шизофреник.

Мотивът за тройното убийство най-вероятно е невъзможността да приеме дистанцирането му от жилището по силата на съдебния акт, коментира прокурор Чинев.