9 години затвор получи "валиумния изнасилвач" Йохан Стелингверф

Съдиха го за две брутални нападения, но по едното бе оправдан

Софийски градски съд даде 9 години затвор на Йохан Стелингверф, известен като „валиумния изнасилвач". Срещу него се водеха две дела за изнасилване у нас - на българска и унгарска гражданка.

Стелингверф обаче беше оправдаван за нападението над унгарката. Магистратите отбелязаха, че времето, прекарано след задържането му, ще се приспадне от присъдата му.

"Той е задържан от 2019 г., което означава, че му остават приблизително 3 години", обясни неговият адвокат.

Разследването установи, че Стелингверф е извършвал подобни престъпления и в други страни.