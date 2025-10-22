Повдигнаха обвинение на тийнейджъра, пребил 13-годишен в Пловдив

Взета му е мярка за неотклонение "Надзор на инспектор - Детска педагогическа стая"

Районната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди на 15-годишния Александър К., нападнал 2 г. по-малко момче в парк в район "Северен". На тийнейджъра е взета мярка за неотклонение "Надзор на инспектор - Детска педагогическа стая" в Трето районно управление, съобщиха от прокуратурата.

Както "24 часа" вече писа, побоят станал на 11 октомври. Според бащата на пострадалото момче по-големият го обвинил, че разпространявало снимки на приятелка на нападателя. Повалил го на земята и го ритал. След случилото се родителите разказаха, че синът им бил доведен вкъщи от свои приятели с две затворени очи, течащ с кръв нос и много синини по тялото.

Александър К. е привлечен в качеството на обвиняем вчера с постановление на водещия разследването полицай. По делото са разпитани свидетели, извършена е съдебно-медицинска експертиза. Установено е, че побоят е нанесен без нападателят да е бил предизвикан по какъвто и да било начин.

Разследването по случая продължава.