Министерство на отбраната: Споразумението за парка на Военна академия се сключи 7 месеца след изтичането на старото

Министерството на отбраната излезе с позиция относно подписаното на 21 октомври споразумение и информация за отварянето на нови 30 декара от парка на Военна академия „Георги С. Раковски".

"Новото споразумение за сътрудничество се сключва като продължение на сключеното през 2021 г. от тогавашния кмет на София госпожа Йорданка Фандъкова споразумение между Военната академия „Георги С. Раковски" и Столична община. То дава възможност за достъп на жителите и гостите на София до уникалната паркова територия с редки дървесни видове и до част от военноисторическото наследство на България. Настоящето споразумение е естествено продължение на вече заложените приоритети от 2021 г. с ясни отговорности и задължения на двете страни. Новото споразумение се сключва 7 месеца след изтичането на старото, въпреки активните усилия на ръководството на Военна академия това да стане преди изтичането на старото. Досега жителите и гостите на София имаха възможност да посещават 57 декара от територията на парка на Академията. С новото споразумение се дава възможност при определени условия достъп до друга част от територията на парка на Академията.

Гражданите и гостите на София ще могат да посещават допълнително още 24 декара от северната част на парка на Академията, едва след като бъде изготвен проект за облагородяване на терена и Столична община осигури финансиране със собствени средства за неговата реализация, както и необходимите дейности по поддръжка на района", заявяват от министерството.