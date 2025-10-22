Криминално проявен разби стъклата на офис на фирма в Пещера

Криминалисти от РУ Пещера задържаха криминално проявен за вандалска проява. Снощи е получен сигнал от частна охранителна фирма, че са потрошени стъклата на офис на фирма за бързи кредити в Пещера, съобщи говорителят на Областната дирекция на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.

На място са насочени екипи на управлението и е извършен оглед. След проведено разследване" по горещи следи,, е задържан извършителят. Оказал се 51 -годишен жител на родопския град, криминално проявен и познат на органите на реда. По случая се води бързо производство.