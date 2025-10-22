15-годишният, убил връстник с нож, е бил в Националната кардиологична болница, но вече е освободен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

15-годишният, който наръга и уби с нож свой връстник в столичен мол, е бил настанен в Националната кардиологична болница, потвърдиха оттам пред "24 часа"

Направени са му всички изследвания и консултации, не са открити никакви сериозни заболявания и е бил освободен, уточниха от лечебното заведение.

Във вторник мярката на непълнолетния остана без решение, след като съдебното заседание беше прекъсвано два пъти. Първият път, за да се потърси логопед за момчето, а вторият - защото му стана лошо. Той беше хоспитализиран в "Пирогов", откъдето по-късно съобщиха, че е освободен.

Тежкото престъпление стана в неделя в столичен мол. Двете момчета се спречкали, след което обвиненият наръгал с нож в сърцето другото дете, което почина по-късно в "Пирогов".