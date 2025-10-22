"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Имате ли амбицията да изградите успешна кариера в сферата на счетоводството в луксозна и динамична хотелска среда?

Един от най-утвърдените и престижни хотели в София отваря позиции за опитни и амбициозни професионалисти, които искат да станат част от неговия финансов екип.

Търсим:

Главен счетоводител – лидер, който да поеме цялостното управление на счетоводните процеси.

Оперативни счетоводители – отговорни и прецизни специалисти, готови да допринесат за ежедневната финансова дейност.

Какво ви предлагаме?

Конкурентно и мотивиращо възнаграждение: Признание за вашия опит и експертиза.

Реални възможности за кариерно развитие и обучение: Инвестиция в професионалното ви израстване

Работа в комфортна среда и сплотен екип: Част от екипа на столичен хотел с високи стандарти, предлагащ работа в динамична и подкрепяща среда, която цени всеки служител.

Изисквания към кандидатите:

Търсим професионалисти с доказан опит в счетоводството, отлични аналитични умения и високо чувство за отговорност. Опит в хотелиерския бранш е сериозно предимство.

Как да кандидатствате?

Не пропускайте шанса си! Изпратете вашата актуална автобиография (CV) на е-мейл: [email protected]