Росен Желязков разговаря с крал Чарлз III в Лондон, покани го да дойде у нас отново

Премиерът Росен Желязков разговаря с Негово Величество крал Чарлз III по време на кралския прием, организиран по повод Срещата на върха в рамките на Берлинския процес, която се провежда в Лондон днес, съобщиха от Министерския съвет.

Премиерът Желязков отправи покана към крал Чарлз III да посети страната ни отново, което ще допринесе за задълбочаване на двустранните отношения и приятелството между България и Великобритания.

Крал Чарлз III е бил два пъти на посещения в България в качеството му на престолонаследник на Великобритания – през 1998 г. и 2003 г.

За първи път принц Чарлз посещава България от 6-и до 8 ноември 1998 г. Посещението е официално и е по покана на президента на България Петър Стоянов. То е част от обиколката на британския престолонаследник в четири балкански страни – Словения, Румъния, България и Северна Македония, и е първото на британски престолонаследник в България.

На 7 ноември 1998 г. крал Чарлз посещава Пловдив, където е посрещнат от областния управител Андон Андонов и кмета на града Спас Гърневски. Принц Чарлз посещава фондация "Рома" в квартал "Столипиново", където местните майстори ковачи, членове на Задругата на майсторите, му подаряват овчарски чанове, прибори за камина и подкова за щастие.

Второто официално посещение на крал Чарлз е от 13-и до 14 март 2003 г. по покана на президента на България Георги Първанов, по време на което принц Чарлз посещава София и Варна.

Британският крал и министър-председателят Киър Стармър посрещнаха на приема още няколко от лидерите на държави от Западните Балкани, сред които премиерите Еди Рама на Албания, Албин Курти на Косово, Милойко Спаич на Черна гора и Християн Мицкоски на Северна Македония.

Инициативата „Берлински процес", която подкрепя пътя на присъединяване към ЕС на шестте страни от Западните Балкани, е съвместно усилие на девет държави членки на ЕС – Австрия, България, Хърватия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Полша, Словения – плюс Обединеното кралство и самия ЕС. Освен Германия, Обединеното кралство е единствената страна партньор, която е председателствала Процеса повече от веднъж.