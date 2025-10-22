БГ адвокат към ЕП: Проблемът ни не е в съдебната система, а в отношението на някои политици към закона

Проблемът с правовата държава в България не се крие в съдебната система, а по-скоро в отношението на определени политици към закона. Това се казва в публично обръщение на пловдивския адвокат Станислав Станев към Европарламента и "Обнови Европа", по чиято инициатива днес се дискутира правосъдието у нас.

Ето и цялото му изявление:

Уважаеми членове на Renew Europe,

Уважаеми членове на Европейския парламент,

Европарламентът скоро ще обсъди ситуацията относно правовата държава в моята страна България.

Като практикуващ юрист и независим гражданин бих искал да предложа гледна точка, която може би досега не е чута. Правя това с убеждението, че един справедлив и балансиран дебат изисква изслушване на всички страни на историята.

Основната причина за това обсъждане е арестът на кмета на третия по големина град на България. В публичното пространство се твърди, че е задържан без оправдания или обвинения.

Тези твърдения обаче не отразяват фактите:

Въпросното лице е официално обвинено в корупция. Задържането му е разпоредено съгласно закона, за да не повлияе на свидетелите или възпрепятства разследването – стандартна правна практика, прилагана от независимите съдилища в целия ЕС

Българските съдилища преразглеждаха това задържане няколко пъти и многократно потвърждаваха законността му

Парадоксът е, че някои от политическите сили, които публично говорят за „върховенството на закона", всъщност оказват натиск върху съдебната система да наруши закона за собствена политическа изгода.

За да илюстрирам това, прилагам два кратки видео клипа:

– В първата пред съда в София застава лидерът на политическа партия, свързана с Renew Europe, и обявява, че ще разкрие името, адреса и телефонния номер на съдия, издал неблагоприятно за партията му решение – очевиден акт на сплашване.

– Във втория един и същи политически лидер се чува в проверен аудио запис, който декларира, че след като е на власт, възнамерява да „прочисти" опонентите си и че „не го интересува кое е законно или незаконно. "

Тези примери ясно показват, че проблемът с правовата държава в България не се крие в съдебната система, а по-скоро в отношението на определени политици - включително и на вашия политически представител в страната - към самия закон.

Искрено се надявам, че по време на предстоящото си дебат ще вземете предвид тази гледна точка в името на истината, справедливостта и уважението към независимите съдии.

Искрено ваш,

Станислав Станев

Практикуващ юрист, доктор по право

Гражданин на България и на Европейския съюз

Несъвързан с каквато и да е политическа партия