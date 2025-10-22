ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Томас Мюлер изпревари Меси в класация

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21555268 www.24chasa.bg

79-годишен шофьор причини катастрофа, пострадало е дете

952
Линейка Снимка: Снимка: Архив

Десетгодишно дете пострада при инцидент с автомобил в Троян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

На 21 октомври, около 9:00 часа, 79–годишен водач е отнел предимството на навлязъл в кръговото кръстовище между улиците „Симеон Велики" и „Христо Ботев" лек автомобил, управляван от 40-годишна жена. При сблъсъка леко е пострадало дете на 10 години, возещо се в нейната кола. След медицински преглед детето е освободено за домашно лечение.

Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни, като на 79-годишния водач е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

БТА припомня, че при пътен инцидент през юли в Троян, отново на ул. „Симеон Велики", но с посока на движение на катастрофиралия автомобил към ул. „Радецки", пострада двегодишно дете.

Линейка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание