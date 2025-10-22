Осъден за имами с ново обвинение в Пловдив - взимал капаро за коли, които не притежава

Пострадалите са основно от този регион, но дейността му се простирала до Силистра и Балчик

Ново обвинение за измама е повдигнато на 32-годишния плевенчанин Георги Георгиев, който в момента излежава присъда за същото престъпление в затвора в родния си град. Този път пред правосъдието го изправи Районната прокуратура в Пловдив с твърдението, че от август 2022-а до 30 януари 2023 г. той публикувал в популярни сайтове за продажба на коли обяви за автомобили, които всъщност не притежава. Гарнирал ги със снимки, взети от интернет, посочвал различни имена и телефони за контакт, взимал капаро и изчезвал. Така успял да измами 10 души с общо 15 030 лв.

Подлъганите клиенти били основно от Пловдив и близките села Строево и Труд, но имало и от Силистра, Балчик, Разград, Ветрино, Етрополе, Кюстендил и др. Никой от тях не се яви на старта на делото срещу Георги Георгиев и само един потърпевш - Мирослав Илиев, е внесъл граждански иск за 1800 лв.

Адвокатът на Георгиев Антони Антонов настоя наказателното производство да бъде прекратено, защото не са предявени всички доказателство по делото. Председателят на състава Десислава Порязова отказа, но върна обвинителния акт на прокуратурата с мотива, че в него не е описано точно с кои свои действия Георгиев е въвел пострадалите в заблуждение и с кои го е поддържал.

Определението за това не е окончателно и подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Пловдив.