Само 1000 нови военни ще може да наеме армията и тази година. Това стана ясно от коментар на министъра на отбраната Атанас Запрянов, който взе участие в дискусиите на промените в Закона за отбраната и въоръжените сили.

Комисията по отбрана в парламента прие на второ четене промените в закона. Това стана с 14 гласа "за". Предложенията за корекции между 1 и 2-ро четене бяха основно граматични и пунктуационни.

Дискусия имаше единствено относно промяната, с която се предвижда професионалните войници да могат да остават в армията по-дълго, за да се преодолее кризата с попълването на бройките.

"Имаме пари и тази година да наемем само 1000 души. Има период, в който армията ще наваксва некомплекта си, а това няма да стане отведнъж. Ще можем да задържим на 159 офицери, 150 сержанти и 250 войника, ако промените бъдат приети", обясни министър Запрянов.

Той уточни, че ако на военните им се налага да се пенсионират по здравословни причини промените няма да бъдат пречка за тях.

В момента професионалните войници имат право да сключат 3 договора за служба с продължителност 5 години. Така с общ стаж в армията от 15 години те дори не получават правото да се пенсионират по-рано. Причината е, че Кодексът за социално осигуряване изисква 27 г. общ стаж, от които 2/3, или поне 18 години да са в армията.

Според новите текстове професионалните войници вече ще могат да служат до навършване на пределната възраст и без ограничение в броя на договорите, които могат да сключват. Това означава, че ще могат да се уволняват от армията на 46-годишна възраст, тъй като това е пределната за редници. За матроси тя е 49г.

Очакванията на военните са новите условия да направят службата като професионален войник по-привлекателна. За миналата година липсата на хора в армията стигна почти 22%. През тази доста от местата били попълнени, след като бяха увеличени заплатите на военните, отчете министър Запрянов. Така и не бяха изнесени обаче числа, които да потвърдят това твърдение.

От началото на годината основната заплата на войниците стана 2370 лв., на сержантите 2485 лв., а за офицерите може да стигне до 6700 лв. при висшите.

Вероятно в следващите дни промените в закона ще влязат за второ гласуване и в пленарна зала.