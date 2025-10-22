Наливат 9 млн. лева в готов парк в Пловдив, обявяват го за нов (Снимки)

Монументът на хан Крум е открит още през 2007 г. от президента Георги Първанов

Един бивш кмет изсипа в готовата Цар-Симеонова градина 8 млн. лева, защото сега да не похарчат 9 милиона и в "Тракия", коментира високопоставен общинар от близкото минало

Паркът "Хан Крум" в пловдивския район "Тракия", където се издига монументът на един от най-великите владетели на Първото българско царство, ще бъде обновен с внушителната сума от близо 9,4 милиона лева. Това обявява в специален мейл зам.-кметът по дигитализация, образование и европейски политики Владимир Темелков. Той е формулирал съобщението си "Започва реализацията на нов парк в Пловдив". Такъв обаче има, открит още през 2007 г., когато районен кмет беше Славчо Атанасов, а лично тогавашният президент Георги Първанов присъства на церемонията, припомнят паметливи.

Според Темелков сега там щели да се правят водни площи, земни насипи, кътове за отдих, площадки за игра на деца и кучета, открита сцена и амфитеатрална трибуна, но всичко това е представено като нов парк.

При управлението на районния кмет Костадин Димитров там бяха засадени 300 дръвчета, направени бяха алеи и осветление.

Според Темелков новият парк ще се намира между бул. „Цар Симеон", ул. „Съединение" и ул. „Александър Терзиев". Сцената щяла да е открита, а пред нея - 194 седящи места. Ще се прави поливна система и два сондажни кладенеца.

Озеленяването щяло да обхване над 50 декара тревни площи, близо 900 дървета и над 20 000 храста. Засадените видове щели да бъдат подбрани така, че да създадат разнообразна и устойчива екосистема – чинар, летен дъб, клен, явор, магнолия и японски клен.

Парковият комплекс щял да разполага с три паркинга със 109 места, включително седем за хора с увреждания, нова алея за пешеходци и джогинг, обществен санитарен възел и видеонаблюдение с 171 камери. Осветлението ще бъде изцяло LED, а архитектурата на сградите ще следва природни форми, вписани в ландшафта чрез комбинация от клинкер, минерална мазилка и видим бетон.

Срокът за изпълнение на проекта е 540 дни след избор на изпълнител.

Внушителната сума за обновление на вече съществуващ парк накара бившия зам.-кмет на Пловдив Александър Костантинов да реагира. "Иван Тотев наля 8 млн. лева в готовата Цар-Симеонова градина, защо Владимир Темелков да не похарчи едни 9 милиона и за парка в "Тракия", коментира той.

Бившият районен кмет, а впоследствие и градоначалник Славчо Атанасов, уточни пред "24 часа", че зад паметника на хан Крум още тогава е предвидена площ от близо 76 дка за парк. "След мен Гиньо Матев подготви паркоустройственият план", обясни той.