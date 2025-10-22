Терзиев: Битката за чиста София не е само за кофите, а и за това кой има право да се грижи за града

Жител на район „Люлин" се обадил днес в кабинета на зам.-кмета по екология.

Бил притеснен – не защото има проблем, а защото иска да помогне. Организира доброволческа акция за почистване на квартала, но публикациите му в най-голямата група на „Люлин" не били одобрявани. И това някак казва всичко за момента, в който живеем. Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Според него "битката за чиста София не е само за кофите и камионите. Тя е и за това кой има право да се грижи за града си". И обяснява, че тя се води на няколко фронта.

"Срещу „едрия капитал", който не може да приеме, че повече няма да позволим София да бъде изнудвана. Срещу институции, които удобно си затварят очите, когато някой пали камиони на конкуренцията. Срещу система, която с всичките си пипала, по-лесно блокира публикации на активни граждани, отколкото блокира фирми, които не си вършат работата. Но въпреки всичко това – хората не се отказват. Те излизат с ръкавици, торби и воля. И това е най-силният знак, че градът ни има бъдеще", казва още Терзиев.

В „Люлин" и „Красно село" временната организация вече давала резултат – 80% от районите вече се почиствали изцяло по график, "въпреки усилията на "троловете" да внушат друго".

"Да, още не сме там, където искаме да бъдем - на 100%. Но вървим натам – с откритост и постоянство", добавя кметът.

Терзиев призовава гражданите да "продължим да чистим – и улиците, и нагласите, да подкрепяме всеки, който не чака разрешение, за да направи нещо добро за града си и да покажем, че София е на всички нас – не на онези, които я ползват, а на онези, които я обичат". Затова в своя пост той споделя призива на човека, чиито публикации са блокирани в люлинската група - в 8,30 ч в събота доброволческата акция стартира от ул. „Луи Пастьор" №103А

"Чистата София не е просто цел – тя е начин да живеем достойно. Нещо, което няма да се уморя да повтарям: разделното събиране трябва да ни стане най-добър приятел. Всяко нещо, което влезе в цветните контейнери, не излиза от джоба ни", пише още Терзиев.