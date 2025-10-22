ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Принц Хари и Меган против разработването на изкуст...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21555662 www.24chasa.bg

Община Шумен е събрала разделно над 650 тона рециклируеми отпадъци за една година advertorial icon

960

Разделното събиране спестява около 100 хил. лв. на общината на година.

Благодарение на активното участие на гражданите на община Шумен в разделното събиране на отпадъци, за една година – от началото на октомври 2024 г. до края на септември 2025 г. – в общината са събрани разделно 650,8 тона отпадъци за рециклиране.

Обемът се формира от цветните съдове, контейнерите за текстил, старите мебели и дървесни отпадъци и от кампаниите за предаване на пластмасови бутилки и капачки.

Цветни контейнери – разделно събиране

Разделно в цветните контейнери шуменци са събрали 352,9 тона отпадъци. В сините - 113,7 тона картон и хартия, в жълтите - 95,6 тона пластмаса и метал, а в зелените – 138,9 тона стъкло. В кампанията за разделно събиране „Екоклас“ в училищата се събраха 4,7 тона боклук за една година.

Текстил

В съвместните инициативи с БЧК и компания за обработка на текстил се събраха 6,4 тона текстилна изделия. Текстилът, депониран за рециклиране в съответните контейнери в общината е 62,3 тона.

За същия период от компания за рециклиране на текстил са събрани разделно други 63,7 тона текстил. Така само за една година Община Шумен е допринесла със 132,4 тона текстилен отпадък, годен за рециклиране и повторна употреба.

Дървесни отпадъци и мебели

За същите 12 месеца са прибрани 161,9 тона излезли от употреба мебели, както и клони и дървесни отпадъци от частни имоти и от поддръжката на зелените системи в общината.

Капачки и пластмасови бутилки

В кампаниите „Аз вярвам и помагам“ и „Капачки за бъдеще“ шуменци и администрацията са се включили с 3,4 тона капачки, средствата от които се инвестират в линейки и медицинска апаратура.

Предадените пластмасови бутилки от страна на Община Шумен в голяма верига магазини за благотворителни кампании и подкрепа на олимпийските отбори по природни науки са близо 10 хиляди за една година.

Така, за 12 месеца, Община Шумен е спестила около 100 хил.лв. разходи, тъй като за разделно събрания отпадък Общината не заплаща. Ръководството се обръща към гражданите с благодарност и призив да се увеличава делът на разделното събиране, защото това има благоприятно екологично и икономическо въздействие върху региона и поставя Шумен сред общините с отговорно отношение към природата и ресурсите.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса