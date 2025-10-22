Не споделяйте интимни кадри - в интернет няма забрава, а памет, копия и хора, които чакат някой да се довери

Вярвахте, че голите ви снимки ще останат споделени само между вас? И че онова уж невинно “Прати нещо за мен” е просто забавление с приятеля ви?

В днешния дигитален свят обаче безопасните места са все по-трудно защитими. Затова и хората - особено подрастващите, трябва да обмислят добре всяко свое действие онлайн, за да не се превръщат в жертва на нечистоплътни хакери.

Истинската голота не е в телата, а в наивността, която показвате на света с голите ви снимки, които уж щяха да останат между вас. Понякога обаче те се превръщат в билет към кошмара - не между двама души, а пред целия интернет. В мрежата няма интимност, няма забрава. Има само памет, копия и хора, които чакат някой да се довери.

Днес близостта се измерва не в чувства, а в мегабайти и пиксели. Исканията за голи снимки са чести. Макар експертите да съветват това никога да не се прави, има и хора във връзки от разстояние например. Други го намират за секси, разпалващо искрата.

Без значение какво ви мотивира да го правите, въпреки че експертите съветват да избягвате подобно споделяне, добре е да знаете няколко прости правила.

Важно е кой е каналът за комуникация. Най-сигурно е в тайния чат на Telegram, където снимките се самоунищожават, а скрийншотовете са забранени. С таймер, настроен на 10 секунди, е сравнително безопасно. Кадрите обаче могат да бъдат заснети с друг телефон. Затова е задължително те да са без лица, без видими татуировки и дребни детайли, по които човек може да бъде разпознат.

В никакъв случай не пазете интимни кадри в телефона. iCloud е като старо гадже — помни дори това, което отдавна би трябвало да е забравено. Затова задължително проверете дали сте излезли от облака, преди да продадете стария си телефон, за да не се окажете жертва на изнудване от новия собственик, попаднал на личните ви моменти.

Доверието в социалните мрежи също е опасно. Непознат пише, ласкае, кани на видео чат. Изглежда като невинна игра и безобиден флирт. А на екрана вече тече запис. След няколко минути пристига съобщение — „или пари, или видеото отива при всички твои приятели“. За да не ви изнудват, никога не приемайте подобни покани. Внимавайте и с кого излизате на живо след запознанство в мрежата - има случай, когато поканен на среща е заснет гол и изнудван.

Ако пък интимните ви снимки или клипове вече са изтекли, първото важно нещо е да се действа системно, а не панически. Трябва да се запази следа от къде идват линковете и кога са се появили, да се съберат URL адреси и кратко описание на обстоятелствата, след което да се влезе в режим на блокиране и оттегляне, а не на самообвинение - то няма да ви помогне.

Съществуват инструменти, които позволяват да се създаде цифров „отпечатък“ или хаш (hash) на изображение, без самото изображение да се качва публично. Така отпечатъкът се изпраща до фирми и платформи, за да бъдат евентуални повторни качвания автоматично блокирани или маркирани за сваляне. Един от тях е StopNCII.org, който създава дигитален пръстен и работи с големи платформи, за да предотврати разпространението на интимни кадри.

За изображения, които вече са публикувани във Facebook или Instagram, има специализирани механизми като Take It Down (свали го), които позволяват да се генерира отпечатък и да се поиска премахване от участващите платформи без разпространение на самия файл.

Паралелно със създаването на хашове трябва да се използват стандартните форми за докладване на самите платформи. Google има отделен формуляр за премахване от резултатите от търсенето на съдържание с интимен характер, а повечето големи сайтове — от социални мрежи до сайтове за споделяне на видео — разполагат с формуляри или имейли за жалби и искания за сваляне на съдържание. Подаването на сигнал чрез тези канали често е първата стъпка към свалянето на съдържанието от търсачките и от самите хостове.

Важно е и директното писмо към администраторите на сайтовете, където са публикувани кадрите - кратко, професионално съобщение с ясна заявка за премахване, посочване на URL, обяснение, че съдържанието е публикувано без съгласието на засегнатия и, при възможност, копие от лична карта или правен документ, ако платформата го изисква. Много хостове реагират по-бързо на конкретна, формална молба, отколкото на шум в коментари или заплахи.

Не е добра идея да се плаща на изнудвачи - плащането често отключва нови искания и не гарантира, че материалът няма да бъде разпространен. Вместо това се търси помощ от организации и услуги за премахване на интимни кадри, които имат опит да следят и заличават копията по интернет, или се консултира адвокат за изпращане на официални уведомления и искове. Съществуват и професионални takedown агенции, които предлагат мониторинг и сваляне на публикации от множество сайтове.

Документирането на доказателствата е изключително важно. Всички линкове, дати и евентуални заплахи трябва да се запишат и да се предадат на компетентните органи и на службите за киберпрестъпления. В България може да се обърнете към ГДБОП, които имат дирекция "Киберпрестъпност". Мониторингът след първоначалните мерки е задължителен. Дори след първоначално сваляне често изскачат копия или реплики на съдържанието, затова се следят търсачките и социалните мрежи, използват се инструменти за обратното търсене на изображения и при необходимост се повтаря процедурата за премахване.

