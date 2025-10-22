Мече потроши три пчелни кошера до вилата на Валя Балканска

Малко мече е потрошило 3 пчелни кошера на около 200 метра от последните сгради над квартал "Нов център" в Смолян. "Става въпрос за малка мечка, наскоро отбита, на около 2 години. Беше разбила кошерите на двама собственици - общо три кошера, на два пъти. Не е слизала в града, кошерите са в гората. Но по права линия са близо до населения квартал , потвърдиха експертите от РИОСВ - Смолян. Нападението е близо до скромна вила, собственост на народната певица Валя Балканска. " Една мрежа ни дели с комшията, където е нападнала. Те ще слязат и в града щом са стигнали до моето ранчо. С години не се е появявала там мечка. Явно популацията е голяма. Трябва да се вземат мерки поне да се изгони, да не приближава до града", каза Валя Балканска народната певица. Тя е била на вилата си за последно преди две седмици. Експертите на РИОСВ-Смолян са категорични, че мечето не е опасно за хората и едва ли ще влезе в града при толкова шум в квартала, така че не бива да се всява паника.