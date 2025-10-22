Патриарх Даниил служи на Димитровден в Кюстендил

Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Даниил ще води тържествена литургия в неделя в Кюстендил. На Димитровден ще се отбележи празника на храм "Св. вмчк Димитър Солунски" и 160- годишнината от полагане основите на храма.

Тържествата започват в петък с откриване на фотодокументална изложба "160 години храм "Св. вмчк Димитър Солунски", гр. Кюстендил - пазител на вярата и духа на Кюстендил (1865-2025)", организирана от Регионалната библиотека и Държавен архив. В събота, в 16.45 ч. ще бъдат посрещнати икона и частица свети мощи на св. Димитър Солунски, които ще останат в храма за вечни времена.

В неделя службата започва в 8 ч. с Празнична утреня, след това е посрещането на патриарх Даниил, а в 9 ч. започва патриаршеската св. Литургия.