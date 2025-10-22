Атанас Запрянов: До края на годината ще имаме 8 самолета F-16, идват с резервни двигатели

Последните 2 самолета F-16 по първия договор със САЩ ще дойдат до края на годината. Освен самите изтребители, ще бъдат доставени и останалите резервни части за тях.
Това каза военният министър Атанас Запрянов в парламента, след като се включи в заседанието на комисията по отбрана, на което бяха приети на второ четене промените в Закона за отбраната и въоръжените сили.
"Те засега стоят в САЩ. Процедурата е такава, докато не дойдат всички самолети няма как да бъдат доставени. Ще дойдат и тренажорът, и резервни двигатели, устройства и агрегати", обясни Запрянов.
Министърът увери, че работата по проектите, свързани с модернизацията на армията тече в съответствие с плановете за изпълнението им.
Очаква се транспортиране на техниката за "Страйкър"-ите от Америка до България, каза още Запрянов.
Промените в закона за отбраната пък ще коментира след приемането им окончателно в пленарна зала, категоричен бе той.
"Строителство на "Кабиле" няма. Предстои да се направи проект на агенцията на НАТО за подкрепа и поддръжка", каза още министърът. В средата на август правителството прие България и Италия да изградят съвместно военни съоръжения в базата край Ямбол.
Изграждането на военни съоръжения на територията на "Кабиле" е част от усилията за укрепване на отбранителните способности на България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за поддръжка и разполагане на бойната група. Ще има и възможност за нейното разширяване.