Избраха Христо Анчев за втори мандат начело на Военноокръжната прокуратура в Пловдив

Беше единствен кандидат за поста

Христо Анчев остава начело на Военноокръжната прокуратура в Пловдив след днешното си изслушване в ресорната колегия на Висшия съдебен съвет. Той беше единствен кандидат за поста.

Христо Анчев е обвинител от над 20 години, работи във Военната прокуратура от 2015 г. Той наблюдава досъдебното производство срещу снайпериста Нечо Цанков, който на 17 юли т. г. на купон за раждането на второто си дете простреля приятеля си Никола Киров в карловското село Каравелово с въздушна пушка. Преди месец обяви пред "24 часа", че разследването за смъртта на пилотите Венцислав Дункин и Петко Димитров, които загинаха на 13 септември м.г. при полет с учебно-тренировъчен самолет L-39ZA "Албатрос" в авиобаза "Граф Игнатиево", е удължен, но остават още малко процесуални действия.