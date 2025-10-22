ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Принц Хари и Меган против разработването на изкуст...

Стартира работата по укрепване на пътя Велико Търново - Горна Оряховица през Арбанаси

Дима Максимова

Даниел Панов провери как върви укрепването на пропадналия от дъждовете банкет Снимка: Община Велико Търново

Стартираха дейностите по укрепване на участъка от републиканския пътя между Велико Търново и Горна Оряховица в подножието на село Арбанаси, където е засегната част от банкета. Причината е преовлажняването на почвата след проливните дъждове по-рано този месец. Основата на пътя и пътното платно не са засегнати, увери се на място кметът Даниел Панов.

Още след установяване на проблема са проведени разговори с директора на Областното пътно управление и са уточнени сроковете за незабавно възстановяване и укрепване на участъка. 

Укрепителните мероприятия ще продължат до края на октомври. Пътят Велико Търново-Горна Оряховица в участъка до с. Арбанаси е затворен. Обходният маршрут е през Южния пътен възел, главен път I-4 Велико Търново-с. Шереметя, общински път с. Шереметя-с. Арбанаси. В участъка от с. Арбанаси до Горна Оряховица републиканският път е отворен.

