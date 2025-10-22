Столичният зоопарк няма орлови пера за гвардейците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Служителите признават, че нямат право да скубят птиците

Столичният зоопарк няма достатъчно орлови пера, които да предостави за калпаци на българските гвардейци.

Това разкри пред "България Днес" Владимир Пенчев, който е отговорник за птиците в зоологическата градина в София.

Националната гвардейска част обяви, че иска да закупи 75 бели кожени калпака и още толкова бели мундира. Изискването за калпаците е да имат носач за перо, на който да се постави типичното за гвардейците орлово перо.

Пенчев съобщи, че в момента няма как да бъдат осигурени 75 пера. Причината е, че двата орела в зоопарка - Кали и Калин, разполагат с определен брой пера, които се сменят само веднъж годишно по време на естествено линеене. Орелът Калин

"Перата се събират единствено, когато паднат сами. Освен това не всяко перо става за изработката на униформени аксесоари - необходимо е да бъде в отлично състояние и с определена форма. Не можем и нямаме право да скубем орлите или да ускоряваме процеса. Това би било против всякакви ветеринарни и етични стандарти", внесе яснота отговорникът за птиците.

От зоопарка припомнят, че преди време са били използвани само няколко пера, паднали естествено, и то като символичен жест, а не като производствен материал.

