Намериха 17 нелегални мигранти в камион на ГКПП Лесово (Снимки)

Задържан и шофьорът, опитал да ги прекара през ГКПП „Лесово"

На 21 октомври вечерта на ГКПП „Лесово" за влизане в България пристигнал товарен автомобил с прикачено към него ремарке. Той бил управляван от турски гражданин, съобщиха от "Гранична полиция".

Тъй като контейнерът не може да бъде проверен с газ-анализатор, служителите на Гранична полиция са поискали да му бъде извършена щателна проверка. В товарното помещение граничните полицаи и митническите служители са открили 17 незаконни мигранти без документи за самоличност – 2 жени и 15 мъже, по техни данни от Ирак.

Водачът на товарния автомобил е задържан за подпомагане на чужденци да преминават в страната в нарушение на закона, чрез използване на моторно превозно средство – престъпление по чл. 280 от НК. Установените в товарния автомобил чужди граждани са задържани за това, че са влезли през българо-турската граница незаконно – престъпление по чл. 279 от НК. Работата по случая продължава.