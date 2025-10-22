Институциите увериха: До края на седмицата търновци ще пият бистра йовковска вода

До края на седмицата от чешмите на великотърновци ще потече чиста и годна за пиене вода, това увери на пресконференция при областния управител Юлия Мутафчиева управителят на ВиК "Йовковци" Илиян Илиев.

Вече 12 дни водата от язовир "Йовковци" тече мътна и с мирис на тиня, а здравните власти препоръчват да се пие бутилирана. Ситуацията изостри напрежението и дори хората готвят протест в неделя, а общински съветници се канят да сезират прокуратурата.

Управителят на водоснабдителното дружество опроверга всички публикации в социалните мрежи, в които се твърди, че заради падналото ниво водолази са се спускали, за да започне да се черпи вода близко до мъртвия обем и така се е получило замътняването, че пречиствателната станция е аварирала и че река Веселина, която захранва "Йовковци" се влива бистра, а от язовира потича кална.

"Причината е ударното влизане на големи количества вода при пороите , които са донесли и кални наноси. Получи се тройно по-голям товар на пречиствателната станция, която работи с пълен капацитет, но процесът е инертен и е нужно време пречистената вода да стигне до потребителите. На изхода на язовира вече е постигнато добро качество. Не сме променяли водоносния слой и няма нищо общо замътняването с водолазите, които всяка година обследват състоянието на водовземната кула. Мътността не е в нормите, но няма опасност за здравето на хората", посочи Илиян Илиев.

Специално повикани специалисти и професори по пречистване на водите са потвърдили правилността на действията на оператора за разрешаване на проблема. Такова замътнянаве на повърхностните водоизточници имали и други региони, каза управителят.

Той потвърди, че няма опция гражданите да бъдат компенсирани за това, че плащат скъпа вода, но негодна за пиене и едновременно си купуват бутилирана за битови нужди. "При това състояние на водата харчим двойно за да я почистим. Няма как да освободим хората от сметки", коментира Илиев.

Д-р Лора Бижева от РЗИ също увери, че резултатите от всички проби, които ежедневно се вземат от различни населени места, въдоснабдявани от "Йовковци", отговарят на микробиологичните и химични показатели, а в някои точки на Велико Търново вече водата се е избистрила.

"В по-ниските зони замътняването е по-голямо, но за периода показателят мътност значително се подобри", каза шефката на "Обществено здраве" и смело заяви, че тя и семейството й пият вода от чешмата без притеснения.

На срещата стана ясно, че при нови порои и залпово вливане на големи водни маси в "Йовковци" ситуацията най-вероятно ще се повтори. Затова пък по европроект са заложени 20 млн. лв. за основен ремонт на пречиствателната станция за питейни води. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител. Пречиствателната станция трябва да бъде обновена до 2029 г.