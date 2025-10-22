Три операции срещу пласьори на фалшиви пари в София, случаите зачестяват с въвеждане на еврото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Три операции срещу фалшиви пари са проведени от столичната полиция за няколко дни, съобщи директорът на СДВР Любомир Николов.

В първия случай са задържани двама след сделка. У тях са открити 10 хиляди евро в банкноти по 50 и 100.

Във вторник е задържан друг пласьор на фалшиви евро банкноти. Това се е случило след поредната сделка. Намерени са 32 хиляди евро, а ментетата са били с високо качество. Банкнотите - по 100 и 200 евро. Разпространявали се в Европа от 15 г.

След сигнал на бензиностанции, че им пласират фалшиви 50-левови банкноти са арестувани други 4-ма.

"Предупреждавам всички граждани, че в следващите месеци с въвеждането на еврото ще се увеличат тези случаи. Фалшификатите са с много високо качество. Назад във времето сме имали сигнали от чейндж бура за фалшиви евро, които са с високо качество. Минават и през защитите, които използват", каза Любомир Николов.

По последните случаи са обвинени трима и са задържани за 72 часа с постановление на Софийската градска прокуратура.