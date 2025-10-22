ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Литовската министърка на отбраната подаде оставка ...

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21556356 www.24chasa.bg

Три операции срещу пласьори на фалшиви пари в София, случаите зачестяват с въвеждане на еврото

2104
Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Три операции срещу фалшиви пари са проведени от столичната полиция за няколко дни, съобщи директорът на СДВР Любомир Николов. 

В първия случай са задържани двама след сделка. У тях са открити 10 хиляди евро в банкноти по 50 и 100. 

Във вторник е задържан друг пласьор на фалшиви евро банкноти. Това се е случило след поредната сделка. Намерени са 32 хиляди евро, а ментетата са били с високо качество. Банкнотите - по 100 и 200 евро. Разпространявали се в Европа от 15 г. 

След сигнал на бензиностанции, че им пласират фалшиви 50-левови банкноти са арестувани други 4-ма. 

"Предупреждавам всички граждани, че в следващите месеци с въвеждането на еврото ще се увеличат тези случаи. Фалшификатите са с много високо качество. Назад във времето сме имали сигнали от чейндж бура за фалшиви евро, които са с високо качество. Минават и през защитите, които използват", каза Любомир Николов. 

По последните случаи са обвинени трима и са задържани за 72 часа с постановление на Софийската градска прокуратура. 

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса