Бившият кмет на Пазарджик Тодор Попов отказа да е общински съветник

Бившият кмет на община Пазарджик и доскоршен съветник в ОбС в града Тодор Попов, който бе избран аз нов мандат в ситипарламента, няма да се закълне на утрешната сесия. В пост на личния си профил в социалната мрежа Попов написа:

"Уважаеми съграждани,

За мен беше чест през последните 25 години да бъда част от обществения живот на Пазарджик. Стремежът ни – моя, на моя екип и всички вас, беше да изведем Пазарджик на пътя на развитието, самочувствието и гордостта от постигнатите резултати.

Но не носталгията, а реалността ме мотивират в този момент да остана встрани от прякото участие в местната власт.

Времето ще предопредели следващите ми стъпки, но с мисъл и сърце оставам в Пазарджик и днес казвам: Не сбогом, а довиждане!"

58-годишният юрист и управлявал 4 мандата община Пазарджик на последните местни избори на 12 октомври т.г. беше кандидат от листата на коалиция ВМРО - БНД, която взе едва 3 места в новия Общински съвет.