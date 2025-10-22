ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Литовската министърка на отбраната подаде оставка ...

Пловдивската прокуратура обвини мъж и жена, завлекли с обещания за строителство 11 души с 640 бона

Прокуратурата в Пловдив.

По информация на "24 часа" двамата живеят на семейни начала в Пазарджик, а офисът им бил в Съединение

Районната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми 50-годишен мъж и жена на 35 г., живеещи на семейни начала, за извършена измама в особено големи размери. Според обвинението двамата обещавали строителни услуги на кандидати да имат собствени къщи, подхващали работата, но след време зарязвали дейностите и искали още пари. По този начин завлекли 11 души с общо 640 хил. лв., съобщиха от прокуратурата.

Измамната схема е действала в период от около 3 години – от 9 декември 2022-а до 11 август т.г., на територията на три области - София, Пловдив, Пазарджик. По информация на "24 часа" двамата живеят в Пазарджик, а офисът им бил в Съединение. Дейността им била разкрита от разследващ екип от отдел "Икономическа полиция" в Пловдив.

Според прокуратурата мъжът сключвал договори за строителни работи и за заем с пострадалите, а жената изготвяла документите. Предстои за двамата обвиняеми да бъде внесено искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".

Законът предвижда за това престъпление наказание от 1 до 8 г. лишаване от свобода, както и конфискация до 1/2 от имуществото.

Действията по разследването продължават.

